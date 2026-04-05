Et manipülatörleri cezaevine yollandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde; CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine harekete geçildi. Yapılan tespitlerde, 2025 yılı Ekim ayına kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının bazı besici gruplar tarafından manipüle edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, bazı büyük ölçekli besici ve tedarikçi firmaların piyasada arzı bilinçli olarak kısıtladığı yönünde ciddi bulgular elde edildi. Ankara merkezli olarak geçtiğimiz günlerde 8 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan kamu görevlileri hakkında 1 Nisan'da, diğer 16 şüpheli hakkında ise 3 Nisan'da adli kontrol kararı verildi. Aynı tarihte mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.