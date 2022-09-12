Ethereum Merge nedir, ne zaman çıkacak? Ethereum Merge güncellemesi ile bir devir kapanıyor!

ETHEREUM MERGE SONUÇLARI NE OLACAK?

Bu, Ethereum için iş ispatının sona sinyalini vererek daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir Ethereum çağını başlatacaktır. Bu noktada Ethereum, Ethereum vizyonunda özetlenen tam boyuta, güvenliğe ve sürdürülebilirliğe ulaşmaya bir adım daha yakın olacak.

Birleştirmenin uygulama hedeflerinden birinin, iş ispatından hisse ispatına geçişi hızlandırmak için basitlik sağlamak olduğunu belirtmek gerekir. Geliştiriciler çabalarını bu geçişe odaklıyor ve bu hedefi geciktirebilecek ek özellikleri en aza indiriyor.