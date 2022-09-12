Ethereum Merge nedir, ne zaman çıkacak? Ethereum Merge güncellemesi ile bir devir kapanıyor!

Ethereum blok zinciri kripto para dünyasında devrim yaratacak bir güncellemeye imza atmaya hazırlanıyor: Ethereum Merge. Birleştirme olarak tanımlanan işlemin nihayetinde mevcut Ethereum Mainnet, işaret zincirinin hisse ispatı sistemi ile birleşecek. Böylece iş ispatı sona erecek. Peki, Ethereum Merge nedir, ne zaman çıkacak? İşte, yanıtlar…
ETHEREUM MERGE NEDİR?
Kripto para ağı Ethereum'dan güncelleme hakkında yapılan açıklama şöyle:
- Nihayetinde mevcut Ethereum Mainnet, işaret zincirinin hisse ispatı sistemi ile birleşecektir.
- Bu birleştirme, Ethereum için iş ispatına bir son verecek ve hisse ispatına tam geçişi sağlayacaktır.
- Bunun gerçekleşmesi parça zincirlerinin geçilmeden öncesine planlanmıştır.
- Önceden bundan "kenetlenme" olarak bahsettik.
Başlangıçta İşaret Zincirinin bugün kullandığımız zincir olan Mainnet'ten ayrı olarak başladığını unutmamak gerekir. Ethereum Mainnet iş ispatı İşaret Zinciri ile paralel olarak çalışırken bile hisse ispatı tarafından güvence altına alınmaya devam etmektedir. Bu iki sistem sonunda bir araya geldiği zaman Birleştirme gerçekleşmiş olacak.
Ethereum'un yıldızlararası bir yolculuk için pek de hazır olmayan bir uzay aracı olduğunu hayal edin. İşaret Zinciri ile topluluk, yeni bir motor ve sertleştirilmiş bir gövde inşa etti. Zamanı geldiğinde mevcut gemi, bu yeni sistemle rıhtıma yanaşıp tek bir gemide birleşerek uzun ışık yılları mesafe alacak ve evreni ele geçirmeye hazır olacak.
ETHEREUM MERGE SONUÇLARI NE OLACAK?
Bu, Ethereum için iş ispatının sona sinyalini vererek daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir Ethereum çağını başlatacaktır. Bu noktada Ethereum, Ethereum vizyonunda özetlenen tam boyuta, güvenliğe ve sürdürülebilirliğe ulaşmaya bir adım daha yakın olacak.
Birleştirmenin uygulama hedeflerinden birinin, iş ispatından hisse ispatına geçişi hızlandırmak için basitlik sağlamak olduğunu belirtmek gerekir. Geliştiriciler çabalarını bu geçişe odaklıyor ve bu hedefi geciktirebilecek ek özellikleri en aza indiriyor.
Bu, stake edilen ETH'yi çekebilme gibi birkaç özelliğin Birleştirme tamamlandıktan sonra biraz daha beklemesi gerekeceği anlamına gelir. Bu özellikleri tamamlamak için Birleştirme tamamlandıktan hemen sonra yapılması beklenen bir birleştirme sonrası "temizlik" de planların içerisinde bulunuyor.
ETHEREUM MERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Enerji tasarrufu için etkili olacak yeni güncellemenin tarihi 15 Eylül 2022 olarak açıklandı.