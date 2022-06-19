SON DAKİKA ETHEREUM sert düşüş sebebi ne, ne zaman yükselir? Ethereum neden düşüyor, ne zamana kadar düşecek? 19 Haziran ETH ne kadar, kaç TL?

Ethereum'da düşüş psikolojik eşiği geçti. Ethereum bin barajını aştı ve düşüyor. Son yılların en düşük seviyesini gören kripto para bu akşam resmen eridi. Bunun temel nedeni ETH'den ziyade dünya küresel ekonomisindeki sıkıntılar ve riske kapalı devlet müdahaleleri. Özellikle Ethereum neden düşüyor, daha ne kadar düşecek soruları soruluyor. 19 Haziran canlı grafiği ile fiyatın ne kadar düştüğü görülüyor. İşte Ethereum neden düşüyor sorusunun cevabı!