Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA ETHEREUM sert düşüş sebebi ne, ne zaman yükselir? Ethereum neden düşüyor, ne zamana kadar düşecek? 19 Haziran ETH ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.6.2022 01:51 Son Güncelleme: 19.6.2022 01:51

SON DAKİKA ETHEREUM sert düşüş sebebi ne, ne zaman yükselir? Ethereum neden düşüyor, ne zamana kadar düşecek? 19 Haziran ETH ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA ETHEREUM sert düşüş sebebi ne, ne zaman yükselir? Ethereum neden düşüyor, ne zamana kadar düşecek? 19 Haziran ETH ne kadar, kaç TL?

Ethereum bin dolar psikolojik barajının altına düştü. Ülkelerin ekonomik daralmaya gitmesi sonucu riskli yatırım olarak görülen kripto paralardan çıkış sürüyor. Birçok yatırımcı kripto paradan daha güvenli yatırımlara yöneldi. Son dakika Ethereum neden düşüyor, daha ne kadar düşecek sorusu sürekli soruluyor. Bitcoin’in muadili olarak çıkan ve ondan daha güvenilir olduğu düşünülen ETH için ne zaman yükselir sorusu soruluyor. Düşüş sebepleri araştırılıyor. Bunun da birçok sebebi var. Peki, Ethereum neden düşüyor, sebebi ne, daha ne kadar düşecek? İşte canlı grafik 19 Haziran!

Ethereum'da düşüş psikolojik eşiği geçti. Ethereum bin barajını aştı ve düşüyor. Son yılların en düşük seviyesini gören kripto para bu akşam resmen eridi. Bunun temel nedeni ETH'den ziyade dünya küresel ekonomisindeki sıkıntılar ve riske kapalı devlet müdahaleleri. Özellikle Ethereum neden düşüyor, daha ne kadar düşecek soruları soruluyor. 19 Haziran canlı grafiği ile fiyatın ne kadar düştüğü görülüyor. İşte Ethereum neden düşüyor sorusunun cevabı!

ETHEREUM NEDEN DÜŞÜYOR?

Pandemi döneminde birçok hükümet vatandaşları darda kalmasın diye para bastı ve para için bolluk dönemi yaşandı. Fazla paranın basıldığı ortamda insanlar güvenli yatırımlar yanında riskli yatırımlara da para yatırdı. Ethereum ve kripto para piyasası riskli yatırıma giriyor. Pandemi biterken dünyada enflasyon ortaya çıktı. Enflasyondan kaçmak isteyen hükümetler, paralarını değerli hale getirmek için para basmayı yavaşlattı.

Özellikle Rusya, İngiltere ve ABD merkez bankaları sürekli faiz yükselterek paralarını değerli hale getiriyor. Aynı zamanda para basımını da yavaşlatmaları, insanların güvenli limanlara yatırım yapmasına sebebiyet veriyor.

ETHEREUM DÜŞÜŞ SEBEPLERİ

  • Enflasyon sebebiyle hükümetler para akışını sıkılaştırmaya karar verdi.
  • Ülkeler daha kapalı ekonomilere yöneliyor ve 2024 yılına kadar böyle devam etmesi planlanıyor.
  • Korku ortamı hakim. Rusya Ukrayna savaşı hali hazırda yaşanıyor. Aynı zamanda Çin Tayvan savaşı da birçok yatırımcıyı korkutuyor.
  • Kripto para kendi içerisinde düşüşler yaşıyor. Luna coin'in çökmesi gibi durumlar yaşandı.

ETHEREUM DAHA NE KADAR DÜŞECEK?

Ekonomik darlık daha süreceğe benziyor. İnsanlar petrol, altın gibi ürünlere yatırım yapmayı daha çok tercih ediyor. Bu sebeple Ethereum uzun süre daha yatırım enstrümanı olarak arka planda kalacak.

ETHEREUM NE ZAMAN YÜKSELİR?

Ethereum'un 2.0 versionu geldikten sonra yükseliş gösterebilir. Ama yine de 2023 senesi ekonomik daralmanın hafifleyeceği sene olması bekleniyor. Bu sebeple riskli yatırım olarak görülen kripto paralar 2023'te cidden yükselecek.

ETHEREUM KAÇ DOLAR, KAÇ TL 19 HAZİRAN?

Ethereum 945 dolardan işlem görüyor.

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SON DAKİKA ETHEREUM sert düşüş sebebi ne, ne zaman yükselir? Ethereum neden düşüyor, ne zamana kadar düşecek? 19 Haziran ETH ne kadar, kaç TL?
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