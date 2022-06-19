SON DAKİKA ETHEREUM sert düşüş sebebi ne, ne zaman yükselir? Ethereum neden düşüyor, ne zamana kadar düşecek? 19 Haziran ETH ne kadar, kaç TL?

Ethereum'da düşüş psikolojik eşiği geçti. Ethereum bin barajını aştı ve düşüyor. Son yılların en düşük seviyesini gören kripto para bu akşam resmen eridi. Bunun temel nedeni ETH'den ziyade dünya küresel ekonomisindeki sıkıntılar ve riske kapalı devlet müdahaleleri. Özellikle Ethereum neden düşüyor, daha ne kadar düşecek soruları soruluyor. 19 Haziran canlı grafiği ile fiyatın ne kadar düştüğü görülüyor. İşte Ethereum neden düşüyor sorusunun cevabı!
Pandemi döneminde birçok hükümet vatandaşları darda kalmasın diye para bastı ve para için bolluk dönemi yaşandı. Fazla paranın basıldığı ortamda insanlar güvenli yatırımlar yanında riskli yatırımlara da para yatırdı. Ethereum ve kripto para piyasası riskli yatırıma giriyor. Pandemi biterken dünyada enflasyon ortaya çıktı. Enflasyondan kaçmak isteyen hükümetler, paralarını değerli hale getirmek için para basmayı yavaşlattı.
Özellikle Rusya, İngiltere ve ABD merkez bankaları sürekli faiz yükselterek paralarını değerli hale getiriyor. Aynı zamanda para basımını da yavaşlatmaları, insanların güvenli limanlara yatırım yapmasına sebebiyet veriyor.
Ekonomik darlık daha süreceğe benziyor. İnsanlar petrol, altın gibi ürünlere yatırım yapmayı daha çok tercih ediyor. Bu sebeple Ethereum uzun süre daha yatırım enstrümanı olarak arka planda kalacak.
Ethereum'un 2.0 versionu geldikten sonra yükseliş gösterebilir. Ama yine de 2023 senesi ekonomik daralmanın hafifleyeceği sene olması bekleniyor. Bu sebeple riskli yatırım olarak görülen kripto paralar 2023'te cidden yükselecek.
Ethereum 945 dolardan işlem görüyor.