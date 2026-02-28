Etiketi yanlış okumak ekonomiye zarar veriyor: Her yıl 26 milyon gıda israf oluyor

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Başkanı Hande Tibuk, Ramazan ayıyla birlikte artan gıda talebi ve tüketimine dikkat çekerek; Son Kullanma Tarihi (SKT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) kavramlarının karıştırılmasının hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verdiğini vurguladı.

Temel İhtiyaç Derneği Başkanı Hande Tibuk

Gıdaların bozulma hızının içerdikleri su miktarıyla ilgili olduğunu belirten Tibuk, "Et, süt, yumurta ve balık gibi yüksek su içerikli hayvansal gıdalarda Son Kullanma Tarihi hayati önem taşır. Bu tarihten sonra tüketim sağlık riski oluşturur. Ancak makarna, konserve ve kuru gıdalarda belirtilen Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi ise ürünün kalitesinin (tat, koku, doku) en yüksek olduğu dönemi ifade eder. Bu ürünler, uygun koşullarda saklandığında TETT geçse bile güvenle tüketilebilir." dedi.

"EN TAZE" TAKINTISI RAFLARI BOŞALTIYOR

Market raflarında her zaman en ileri tarihli ürünü seçme alışkanlığının israfı tetiklediğini belirten Tibuk, "Ben almıyorum, sen almıyorsun derken, tarihi yaklaşan binlerce ürün perakende zincirlerinde doğrudan çöpe gidiyor. Türkiye'de yıllık kişi başı gıda israfı 100 kilograma ulaşmış durumda" şeklinde konuştu.

İFTAR SOFRALARINDAKİ İSRAF TEHLİKESİ

İsrafın en çok arttığı dönemlerin başında ise yardımlaşma ve bereket ayı olan Ramazan geliyor. İftar sofralarındaki "göz doyurma" isteği, ne yazık ki ciddi bir gıda ziyanına dönüşüyor. Tibuk, hizmet sektöründeki büyük tabak ve açık büfe kültürünün israfı körüklediğini ifade etti. Ramazan ayında hazırlanan devasa iftar sofralarında, yenebileceğinden çok daha fazla yemek hazırlanması ve porsiyon kontrolünün yapılamaması israfı ikiye katlıyor. Aynı zamanda Ramazan'ın simgesi olan sıcak pide kuyrukları ve "taze olsun" isteği, bir önceki günden kalan ekmeklerin çöpe gitmesine neden oluyor. Bunu yanı sıra oruçluyken yapılan alışverişlerde özellikle de iftar saatine yakın kan şekerinin en düşük olduğu saatlerde yapılan alışverişlerde tüketiciler, normal ihtiyaçlarının yüzde 40 fazlasını satın alıyor. Planlanmadan alınan bu ürünlerin büyük bir kısmı, son kullanma tarihleri geçene kadar buzdolabında bekletilip ardından çöpe atılıyor" dedi.

İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN ALTIN KURALLAR

*Buzdolabınızı Sık Kontrol Edin: İhtiyaçlarınızı belirleyerek alışveriş listenize bağlı kalın.

*Yakın Tarihli Ürünleri Tercih Edin: Kısa sürede tüketecekseniz son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri satın alarak israfı önleyin.

*Tarih Farkına Dikkat Edin: TETT ile SKT (veya STT) arasındaki farkı öğrenin ve gıdayı hemen çöpe atmayın.

*Doğru Muhafaza Edin: Uygun gıdaları dondurarak ömürlerini uzatın.

*Sıfır Atık Yaklaşımı: Kalan yiyecekleri değerlendirin, kompost yapın ve israfı minimize edin.