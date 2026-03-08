Etiler’de kundaklama Üsküdar’da infaz

İstanbul, Etiler’de bulunan bir gece kulübü kundaklandı. Bu yangından birkaç saat sonra ise gece kulübünün sahibi Yusuf Durmuş, Üsküdar Çengelköy’de evinden çıkıp aracına bindiği sırada maskeli ve siyah kapüşonlu saldırgan tarafından silahla vuruldu. Durmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler'de bulunan bir gece kulübünün önüne 4 Mart Çarşamba günü gelen 2 kişi elindeki şişeyi ateşleyip gece kulübünün girişine bıraktı. Yangın bir anda kulübün girişini sardı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedilirken kulübün kapısı kullanılamaz hale geldi.
ARACINDA SUİKASTA UĞRADI
Bu yangından birkaç saat sonra ise gece kulübünün sahibi Yusuf Durmuş, Üsküdar Çengelköy'de evinden çıkıp aracına bindiği sırada maskeli ve siyah kapüşonlu saldırgan tarafından silahla vuruldu. Saldırgan, Yusuf Durmuş aracına bindikten hemen sonra yanına gelip şoför kapısının camından 3-4 el ateş edip yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
YENİ NESİL ÇETE İZİ
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlatırken olayda yeni nesil çetelerden birisinin izine de rastlandığı öne sürüldü.
Konuyla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışanlarda gece kulübünü kundakladığı öne sürülen 2 şüpheli Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Durmuş'un işten çıkarılan eski çalışan ile husumetinden kaynaklı kundaklama olayı gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. Beşiktaş İlçe Emniyeti ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli M.A. (18) ve S.M. (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden M.A.'nın, ifadesinde yabancı bir numaradan aranarak 150 bin lira karşılığında işi kabul ettiğini söylediği öğrenildi.