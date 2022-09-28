Etlik şehir hastanesi nerede, Ankara’nın hangi ilçesinde, nasıl gidilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Etlik Şehir Hastanesi saat kaçta açılıyor?

Etlik Şehir Hastanesi nerede, nasıl gidilir sorusu birçok vatandaş tarafından bugün sıklıkla sorulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak olan şehir hastanesi, Ankara'nın ikinci şehir hastanesi olacak. Ankaralılar da Etlik Şehir Hastanesi saat kaçta açılıyor, Etlik Şehir Hastanesi ulaşımı nasıl sorularını yöneltiyor. Peki, Etlik Şehir Hastanesi saat kaçta açılıyor? Etlik Şehir Hastanesi adresi ne? İşte detaylar...