Etlik şehir hastanesi nerede, Ankara’nın hangi ilçesinde, nasıl gidilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Etlik Şehir Hastanesi saat kaçta açılıyor?

Etlik Şehir Hastanesi nerede, nasıl gidilir sorusu birçok vatandaş tarafından bugün sıklıkla sorulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak olan şehir hastanesi, Ankara'nın ikinci şehir hastanesi olacak. Ankaralılar da Etlik Şehir Hastanesi saat kaçta açılıyor, Etlik Şehir Hastanesi ulaşımı nasıl sorularını yöneltiyor. Peki, Etlik Şehir Hastanesi saat kaçta açılıyor? Etlik Şehir Hastanesi adresi ne? İşte detaylar...
AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI YAPACAK
Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin açılış töreninin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilen açıklamaya göre, şehir hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak.
ETLİK ŞEHİR HASTANESİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla birlikte Etlik şehir hastanesi saat 14.00'da açılacak.
ETLİK ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?
Ankara Etlik Şehir Hastanesi ya da Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Varlık mahallesine inşa edilen şehir hastanesidir. Yine de Yenimahalle merkezinden çok Keçiören ilçesi merkezine daha yakındır.
Etlik şehir hastanesi tam adres şu şekilde:
Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Cad.No:5
Etlik 06170 Ankara Türkiye
ETLİK ŞEHİR HASTANESİNE NASIL GİDİLİR?
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki EGO, yeni otobüs hatlarının tahsis edildiğini bildirdi. Açıklama şu şekilde:
"Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünce, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü hizmete girecek olan Etlik Şehir Hastanesi'ne vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla 2 adet yeni hat tahsisi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda:
206 İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi hat numaralı güzergâhımızda 43 adet,
409 Dışkapı-Etlik Şehir Hastanesi-Akköprü hat numaralı güzergâhlarımızda 60 adet olmak üzere İvedik, Dışkapı ve Akköprü Metro istasyonlarına entegre 103 adet ring servisiyle, 28 Eylül 2022 tarihinden itibaren hizmet verilmeye başlanılacaktır.
Araçlarımızın hareket saatleri, güzergâh ve durak bilgileri "www.ego.gov.tr" kurumsal web sitemizde mevcut bulunan şehir içi ulaşım web bilgi sistemi ile EGO CEP'TE uygulamasında güncel olarak yayımlanacaktır."
Aynı zamanda şu otobüs hatları da hastanenin yakınından geçiyor:
261, 278, 279-2, 286, 288, 414.