Ankara merkezli 8 ildeki et fiyatlarında manipülasyon soruşturmasında 7 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde; CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine harekete geçildi. Yapılan tespitlerde, 2025 yılı Ekim ayına kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının bazı besici gruplar tarafından manipüle edildiği belirlendi.

ARZ KISITLAMASI VE SAĞLIKSIZ ÜRÜN İDDİALARI

Soruşturma kapsamında, bazı büyük ölçekli besici ve tedarikçi firmaların piyasada arzı bilinçli olarak kısıtladığı, "ürün yok" veya "kesime hayvan gelmiyor" gibi gerekçelerle satışları durdurduğu öne sürüldü. Ayrıca hastalıklı hayvanların kesildiği ve bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü yönünde ciddi bulgular elde edildi. Şüphelilerin; "nitelikli dolandırıcılık", "fiyatları etkileme", "mal ve hizmet satışından kaçınma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarını örgütlü şekilde işlediklerine dair somut delillerin toplandığı bildirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara merkezli olarak Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan kamu görevlileri hakkında 1 Nisan'da, diğer 16 şüpheli hakkında ise 3 Nisan'da adli kontrol kararı verildi. Aynı tarihte mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yalnızca mevcut şüphelilerle sınırlı olmadığını, halk sağlığını tehlikeye atan tüm kişi ve oluşumlara yönelik titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.