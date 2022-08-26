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Giriş Tarihi: 26.8.2022 09:52

Euro ne kadar? Euro Kuru Bugün Ne Kadar? İşte canlı alış ve satış fiyatı

Döviz kuruna yatırım yapanlar Euro ne kadar, kaç tl sorusuna yanıt arıyor. Hareketli grafiği dolasıyla anlık iniş ve çıkışlar yaşayan Euro döviz kuru fiyatı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankasının ara verdiği faiz indirimine devam etmesiyle birlikte dolar kuru hızlı yükselmişti. Peki Euro ne kadar? Euro Kuru Bugün Ne Kadar? İşte canlı alış ve satış fiyatı

Euro ne kadar? Euro Kuru Bugün Ne Kadar? İşte canlı alış ve satış fiyatı

Euro fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ani iniş çıkışı sebebiyle döviz kuruna yatırmak yapmak isteyenler Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinde 18,12 seviyesinde işlem gören Euro/TL son dakika verilerine göre bu seviyedeki seyrini koruyor. Peki Euro ne kadar, kaç TL? Canlı Euro kuru fiyatları 26 Ağustos 2022

EURO NE KADAR KAÇ TL?

ALIŞ: 18,1144

SATIŞ 18,1262

BUGÜN 1 EURO NE KADAR?

26 Ağustos 2022 bugün 1 euro kuru 18,11 TL'dir. 1 euro alış fiyatı 18,11 TL iken, 1 euro satış fiyatı 18,12 TL'dir.

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Euro ne kadar? Euro Kuru Bugün Ne Kadar? İşte canlı alış ve satış fiyatı
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