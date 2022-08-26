Euro ne kadar? Euro Kuru Bugün Ne Kadar? İşte canlı alış ve satış fiyatı

Euro fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ani iniş çıkışı sebebiyle döviz kuruna yatırmak yapmak isteyenler Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinde 18,12 seviyesinde işlem gören Euro/TL son dakika verilerine göre bu seviyedeki seyrini koruyor. Peki Euro ne kadar, kaç TL? Canlı Euro kuru fiyatları 26 Ağustos 2022