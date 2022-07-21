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Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:18

Euro ne kadar, kaç TL? 21 Temmuz 2022 Canlı Döviz kuru Euro alış satış fiyatları

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik dolasıyla Euro ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Günlük olarak bakıldığında ise Euro alış satış verilerinde de hareketli bir grafiğin olduğu görülüyor. Peki Euro ne kadar, kaç TL? 21 Temmuz 2022 Canlı Döviz kuru Euro alış satış fiyatları

Euro ne kadar, kaç TL? 21 Temmuz 2022 Canlı Döviz kuru Euro alış satış fiyatları

Yatırım yapanlar Euro fiyatları alış satış rakamlarını inceliyor. En çok araştırılanlar arasında ise dolar ve Euro fiyatları yer alıyor. Dolar ve Euro'nun anlık olarak hareketli bir grafik çizdiği bilinirken ''Euro ne kadar oldu?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 1 Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Temmuz 2022 Perşembe döviz kuru ile Euro fiyatları alış satış verileri.

EURO KURU KAÇ TL?

Aşağıdaki canlı tablo ile güncel fiyatları anbean takip edebilir ve hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz.

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BUGÜN EURO NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

ALIŞ: 17,9819 TL

SATIŞ: 17,9950 TL

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Euro ne kadar, kaç TL? 21 Temmuz 2022 Canlı Döviz kuru Euro alış satış fiyatları
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