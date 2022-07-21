Euro ne kadar, kaç TL? 21 Temmuz 2022 Canlı Döviz kuru Euro alış satış fiyatları

Yatırım yapanlar Euro fiyatları alış satış rakamlarını inceliyor. En çok araştırılanlar arasında ise dolar ve Euro fiyatları yer alıyor. Dolar ve Euro'nun anlık olarak hareketli bir grafik çizdiği bilinirken ''Euro ne kadar oldu?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 1 Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Temmuz 2022 Perşembe döviz kuru ile Euro fiyatları alış satış verileri.