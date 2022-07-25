Euro ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru ile bugün euro kaç TL, alış satış fiyatı ne kadar? 25 Temmuz 2022 Euro alış satış fiyatları

Döviz kurundaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Yatırım yapmak isteyenler başta olmak üzere vatandaşlar, anlık grafiği hızla değişen Euro kurunda son durumu merak ediyor. Günlük olarak bakıldığında ise Euro alış satış verilerinde de hareketli bir grafiğin olduğu görülüyor. Peki, güncel döviz kuru rakamları ile Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Temmuz 2022 Pazartesi Euro alış satış fiyatları ve canlı takip ekranı!
EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,7930 liradan, euro ise 18,15 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 17,5471 liradan alınan Euro 17,5559 liradan satılıyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da 17,8235 liradan alınan dolar 17,8366 liradan, 18,2045 liradan alınan euro ise 18,2158 liradan satılıyor.
EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Euro/TL kuru canlı alış-satış fiyatları şöyle;
Aşağıda yer alan canlı euro fiyatları tablosundan güncel verileri anbean takip edebilir ve hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz.