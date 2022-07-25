Euro ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru ile bugün euro kaç TL, alış satış fiyatı ne kadar? 25 Temmuz 2022 Euro alış satış fiyatları

Döviz kurundaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Yatırım yapmak isteyenler başta olmak üzere vatandaşlar, anlık grafiği hızla değişen Euro kurunda son durumu merak ediyor. Günlük olarak bakıldığında ise Euro alış satış verilerinde de hareketli bir grafiğin olduğu görülüyor. Peki, güncel döviz kuru rakamları ile Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Temmuz 2022 Pazartesi Euro alış satış fiyatları ve canlı takip ekranı!