Haberler Yaşam Haberleri Euro ne kadar oldu? 11 Temmuz anlık ve canlı Euro alış, satış fiyatı
Giriş Tarihi: 11.7.2022 11:30

Euro ne kadar oldu? 11 Temmuz anlık ve canlı Euro alış, satış fiyatı

Euro’nun bu hafta içerisinde dolara karşı değer kaybetmesi, Rusya savaşı sonrası doğalgaz krizi ile kıta Avrupası’nda oluşan ekonomik kriz ve enflasyon sonucu Euro ne kadar sorusu vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla soruluyor. 11 Temmuz Euro alış satış fiyatına baktığımızda geçen haftaya göre düşüş söz konusu. İşte döviz kuru ve detaylar!

Euro ne kadar oldu? 11 Temmuz anlık ve canlı Euro alış, satış fiyatı

Pandemi sonrası dünyada oluşan enflasyon, tedarik krizi sonucu Avrupa'nın bel kemiği olan otomotiv sektörünün sekteye uğraması, Rus Ukrayna savaşı ile başlayan doğalgaz krizi ve Rusya'ya doğalgazda bağımlı olan Avrupa'nın henüz yeni alternatifler bulamaması sonucu Euro ne kadar oldu sorusu daha önem taşıyor. 11 Temmuz euro canlı fiyatı alış satışa baktığımızda geçen haftaya göre düşüş var. İşte döviz kuru hakkında detaylar!

EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada euro 17,53 liradan, avro 17,33 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 17,4769 liradan alınan euro 17,5334 liradan satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 17,4769

Euro satış: 17,5334

EURO KAÇ DOLAR?

Geçen ay 1,05 dolar olan Euro, büyük düşüşle 1,01 dolara geriledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Euro ne kadar oldu? 11 Temmuz anlık ve canlı Euro alış, satış fiyatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA