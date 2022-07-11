Euro ne kadar oldu? 11 Temmuz anlık ve canlı Euro alış, satış fiyatı

Pandemi sonrası dünyada oluşan enflasyon, tedarik krizi sonucu Avrupa'nın bel kemiği olan otomotiv sektörünün sekteye uğraması, Rus Ukrayna savaşı ile başlayan doğalgaz krizi ve Rusya'ya doğalgazda bağımlı olan Avrupa'nın henüz yeni alternatifler bulamaması sonucu Euro ne kadar oldu sorusu daha önem taşıyor. 11 Temmuz euro canlı fiyatı alış satışa baktığımızda geçen haftaya göre düşüş var. İşte döviz kuru hakkında detaylar!