EUROCUP: Beşiktaş GAİN - Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 7. haftada zirve yarışı!

Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:43

Temsilcimiz Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta zirve mücadelesini sürdürüyor! Siyah-beyazlılar, taraftarları önünde İtalya'nın güçlü temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı, EuroCup heyecanını yakından takip eden basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş GAİN - Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT EuroCup'ta mücadele eden ve Play-off hedefleri doğrultusunda önemli galibiyetlere imza atmak isteyen Beşiktaş Basketbol Takımı, 7. hafta karşılaşmasında kendi sahasında İtalyan ekibi Trento'yu ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda yaşadığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak moral bulmak isteyen siyah-beyazlılar, bu kritik maç için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, Beşiktaş GAİN - Trento maçı canlı yayın bilgisi:

BEŞİKTAŞ GAİN - TRENTO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Basketbol Takımı, EuroCup'ta üst sıralara tırmanmak için Trento karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Beşiktaş GAİN ile Dolomiti Energia Trento arasındaki BKT EuroCup 7. hafta karşılaşması, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - TRENTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu kritik EuroCup mücadelesi, Türkiye saati ile 20:00'de (TSİ) başlayacak. Karşılaşma S Sport kanallarında yayımlanacak.

Beşiktaş GAİN, EuroCup altıncı haftasında deplasmanda Buducnost VOLI Podgorica ile oynadığı maçtan 82-79'luk skorla mağlup ayrıldı.

Trento ise son maçında Lietkabelis ile karşılaştı ve 78-74 skorla kazandı.

