EUROCUP MAÇI BAŞLADI! Türk Telekom - Beşiktaş Gain maçı hangi kanalda yayında?

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda zirve mücadelesi veren iki temsilcimiz, grubun 8. haftasında karşı karşıya gelerek hem prestij hem de sıralama açısından büyük önem taşıyan bir maça çıkacak. Hem Türk Telekom hem de Beşiktaş GAİN, grupta şu an itibarıyla 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Türk Telekom 3. Beşiktaş GAİN ise 4. sırada yer alıyor. İşte, Türk Telekom - Beşiktaş Gain maçı canlı yayın bilgisi:
BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun zirvesini belirleyecek Türk Telekom – Beşiktaş GAİN karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|BKT Avrupa Kupası (EuroCup) - B Grubu 8. Hafta
|Maç
|Türk Telekom - Beşiktaş GAİN
|Tarih
|19 Kasım 2025 Çarşamba
|Saat
|19.00
|Yer
|Ankara Spor Salonu, Ankara
Türk Telekom: Grubun ilk iki maçındaki yenilgilerin ardından üst üste 5 galibiyet alarak güçlü bir geri dönüş yaptı. Son maçında Litvanya'da Lietkabelis'i 100-74 mağlup etti.
Beşiktaş GAİN: Son 6 maçında 5 kez galip gelerek Avrupa'daki yükselişini sürdürdü. Siyah-Beyazlılar, son maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83'lük skorla geçti.