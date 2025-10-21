EUROLEAGUE MAÇI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa’da Türk derbisi!

Türk basketbolunun iki güçlü temsilci Avrupa kupasında karşı karşıya geliyor. İki takım da lige istediği gibi başlayamazken karşılaşma oldukça kritik olacak. EuroLeague heyecanı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nden yükselecek. İşte, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hakkında merak edilenler:
THY EuroLeague 6. haftasında oynanacak Anadolu Efes Fenerbahçe Beko karşılaşması 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko EuroLeague puan durumunda 14. sırada yer alıyor. Avrupa'da son olarak Bayern Münih ile karşılaşan sarı lacivertliler 88-73 skorla galibiyeti hanesine yazdırmıştı.
Anadolu Efes Avrupa'da 16. sırada Fenerbahçe Beko'yu izliyor. Son olarak Panathinaikos ile karşılaşan Efes rakibine 95-81 mağlup oldu.