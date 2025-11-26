EUROLEAUGE’DE DEV HEYECAN! Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta ligin en formda ve iddialı ekiplerinden biri olan AS Monaco deplasmanına konuk oluyor. Sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Efes, tur potasına yaklaşmak için bu deplasmanda galibiyet arayacak. İşte, Monaco - Anadolu Efes maçı hakkında tüm merak edilenler: