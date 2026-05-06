EUROPOL ‘sabıkasız’ baronun peşinde

Avrupa Polis Teşkilatı'nın (EUROPOL) en çok arananlar listesi güncellendi. Listenin başında ise hiç sabıkası bulunmayan 29 yaşındaki Tunahan Çetkin var. Adeta görünmezlik zırhına bürünen Çetkin'in, özellikle genç ve sabıkasızları suça sürüklediği, bazı vakalarda çocukları da kullandığı ve sosyal medya platformları üzerinden dijital bir ordu kurduğu anlaşıldı. Özellikle Almanya
'da işlenen birçok cinayet ve saldırıyı yurt dışından planlayıp koordine ettiği düşünülen, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ve patlayıcı madde ticareti ile kara para akladığı öne sürülen Çetkin, tüm dünyada kırmızı bültenle aranıyor.