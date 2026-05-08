Haberler Yaşam Haberleri EUROPOL’ün en çok arananlar listesindeydi! Tunahan Çetkin MİT’in nokta atışı operasyonuyla yakalandı
Giriş Tarihi: 8.05.2026 16:44

EUROPOL’ün en çok arananlar listesindeydi! Tunahan Çetkin MİT’in nokta atışı operasyonuyla yakalandı

Avrupa güvenlik birimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ve EUROPOL tarafından hazırlanan “En Çok Arananlar” listesinde üst sıralarda yer alan küçük yaştaki çocuklara cinayet işleten Tunahan Çetkin, MİT’in yürüttüğü kritik istihbarat çalışmasıyla Antalya’da kıskıvrak yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
EUROPOL’ün en çok arananlar listesindeydi! Tunahan Çetkin MİT’in nokta atışı operasyonuyla yakalandı
  • ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı, Avrupa güvenlik birimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ve EUROPOL tarafından hazırlanan "En Çok Arananlar" listesinde üst sıralarda yer alan Tunahan Çetkin'in yakalanmasına yönelik teknik ve saha analizlerinden oluşan bir çalışma yürüttü. hiç sabıkası olmadığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan 29 yaşındaki Tunahan Çetkin sosyal medya üzerinden küçük yaştaki çocukları kiralık cinayet işleten 'görünmez komutan' olarak anılıyordu.

NOKTA ATIŞI TESPİT

Çalışma neticesinde, firari şüphelinin Antalya'nın Alanya ilçesinde saklandığı adres nokta atışıyla tespit edildi. Elde edilen istihbarı bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul ve Antalya İl Emniyet Müdürlükleriyle anlık olarak paylaşıldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bugün gerçekleştirilen operasyonda Tunahan Çetkin yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet GLOCK marka tabanca ele geçirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #AVRUPA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
EUROPOL’ün en çok arananlar listesindeydi! Tunahan Çetkin MİT’in nokta atışı operasyonuyla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA