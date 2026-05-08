EUROPOL’ün en çok arananlar listesindeydi! Tunahan Çetkin MİT’in nokta atışı operasyonuyla yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Avrupa güvenlik birimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ve EUROPOL tarafından hazırlanan "En Çok Arananlar" listesinde üst sıralarda yer alan Tunahan Çetkin'in yakalanmasına yönelik teknik ve saha analizlerinden oluşan bir çalışma yürüttü. hiç sabıkası olmadığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan 29 yaşındaki Tunahan Çetkin sosyal medya üzerinden küçük yaştaki çocukları kiralık cinayet işleten 'görünmez komutan' olarak anılıyordu.

NOKTA ATIŞI TESPİT

Çalışma neticesinde, firari şüphelinin Antalya'nın Alanya ilçesinde saklandığı adres nokta atışıyla tespit edildi. Elde edilen istihbarı bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul ve Antalya İl Emniyet Müdürlükleriyle anlık olarak paylaşıldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bugün gerçekleştirilen operasyonda Tunahan Çetkin yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet GLOCK marka tabanca ele geçirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.