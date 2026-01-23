Ev alma hayalleri böyle başlarına yıkıldı: İkili oynadı 2 milyon lira dolandırdı! ’Abla yetiş tapuya’

EV HAYALLERİ YALAN OLDU

Olayı anlatan Ayşegül Dağ, "Sosyal medya hesabında bir ev gördük ve beğendik. Adamın telefonunu eşime attım. Adamla eşim konuştular. Cumartesi günü gittik ve evi beğendik. Adam bizi aradı 'beğendiniz mi' dedi. Biz de 'tamam beğendik' dedik. Adam kendini bize Muğla'da müteahhit olarak tanıttı. Asıl ev sahibini ise bize en yakın akrabam diye tanıttı. Burada 'elim ayağım her şeyim ve Elazığ'daki işlerimizi yürütüyor' dedi. 'Ama sizden tek ricam akrabama buradaki evi benim verdiğimi demeyin' dedi. 'O benden vadeli istedi, benim de nakit paraya ihtiyacım var' dedi. 'Bana nakit para göndereceksiniz' dedi biz de 'tamam' dedik. Ev sahibine ise bunlarla iş karşılığı anlaştığını, evi bize vereceğini söylemiş. O da 'tamam' demiş. Biz de evi gördük beğendik. Pazartesi günü tapuya gideceğiz denildi" dedi.