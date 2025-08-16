Ev arkadaşını sevgilisine küfür ettiği için öldürmüş

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 13 Ağustos saat 15.30 sıralarında Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce daireyi kiralayan Muhammed Uzun., emlakçıyı arayarak arkadaşı Abdulcebbar Yıldız'ı evde öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Yıldız'ı başından vurulmuş halde ölü buldu. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞININ ARACIYLA KAÇTI

Cinayeti işleyen Muhammed Uzun öldürdüğü arkadaşı Abdulcebbar Yıldız'a ait araçla Alanya İlçesi'nden kaçtı zanlı Muhammed Uzun Mersin İline giderek bir süre pansiyonda kaldı. Ardından İstanbul üzerinden Trabzon'a, oradan da Artvin'in Hopa ilçesine geçti. Gürcistan'a kaçma girişimi başarısız olan M.U., tekrar Trabzon'a dönerek Gümüşhane'ye gitti.

ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Gümüşhane'de gece devriyesinde bulunan bekçiler, üzerinde uzman çavuş kimliği bulunan Muhammed .Uzun 'u davranışlarından şüphelendi. Yapılan kontrolde kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Takibe alınan Muhammed Uzun, bir öğrenci yurduna giriş yaparken polis ekiplerince yakalandı. Üzerinde yüklü miktarda nakit para bulunan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Alanya'ya getirildi. Alanya İlçe Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğin'de işlemleri tamamlanan Muhammed Uzun. Alanya Adliyesine yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldü.

KIZ ARKADAŞINA KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde iddiaya göre Abdulcebbar Yıldız İle tartıştığını söyleyen zanlı Muhammed Uzun kız arkadaşıma küfür etti ve kız arkadaşımı kıskandığımdan bir anda cinnet geçirdim silahla başından vurarak öldürdükten sonra kaçtım pişmanım dedi. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince zanlı Muhammed Uzun Kasten Adam öldürmek suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine konuldu.