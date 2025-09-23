Haberler Yaşam Haberleri Ev değil sanki cephanelik: 60 yaşındaki şahıs tutuklandı!
Giriş Tarihi: 23.9.2025 20:29

Ev değil sanki cephanelik: 60 yaşındaki şahıs tutuklandı!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 60 yaşındaki şüphelinin evinden çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi. Öte yandan, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Ev değil sanki cephanelik: 60 yaşındaki şahıs tutuklandı!

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Hendek ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde Z.A. (60) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, bin 350 adet tabanca fişeği, 650 adet av tüfeği fişeği, 240 adet fişek/mavzer, 1 adet av tüfeği namlusu, 1 adet yivli uzun namlu, 2 adet dürbün ve 3 adet uzun namlulu silaha ait dürbün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Z.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Z.A., cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ev değil sanki cephanelik: 60 yaşındaki şahıs tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz