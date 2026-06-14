Haberler Yaşam Haberleri Ev hanımlığından bölüm birinciliğine
Giriş Tarihi: 14.06.2026

Ev hanımlığından bölüm birinciliğine

ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Ev hanımlığından bölüm birinciliğine
  • ABONE OL
Elazığ Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden bölüm birincisi olarak mezun olan evli ve üç çocuk annesi Çiğdem Yıldız Sertdemir, azmi ve kararlılığıyla başarı hikâyesi yazdı. Yıllar önce yarıda bıraktığı üniversite eğitimine yeniden dönen Sertdemir, hem özel sektörde çalışarak hem de akademik hayatını sürdürerek başarıyla tamamladı. Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nü birincilikle bitirmekle kalmayan Sertdemir, aynı zamanda Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde çift anadal eğitimine devam etti. Yoğun tempoya rağmen eğitimini aksatmayan Sertdemir, yeniden üniversiteye dönüş kararının hayatında önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Akademik hedeflerinden de bahseden başarılı mühendis, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak için başvuruda bulunduğunu ve maden yatakları alanında uzmanlaşmak istediğini belirtti. Madencilik sektöründe kadınların daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çeken Sertdemir, "Kendinize asla sınır koymayın. Eğer ben başarabiliyorsam, bu ülkenin azimli gençleri ve kadınları çok daha fazlasını başarabilir. İlerleyen süreçte okumak isteyip de çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen kız öğrencilerimize destek sağlayabileceğim bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyorum" dedi.

#İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev hanımlığından bölüm birinciliğine
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA