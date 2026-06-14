Ev hanımlığından bölüm birinciliğine

Elazığ Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden bölüm birincisi olarak mezun olan evli ve üç çocuk annesi Çiğdem Yıldız Sertdemir, azmi ve kararlılığıyla başarı hikâyesi yazdı. Yıllar önce yarıda bıraktığı üniversite eğitimine yeniden dönen Sertdemir, hem özel sektörde çalışarak hem de akademik hayatını sürdürerek başarıyla tamamladı. Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nü birincilikle bitirmekle kalmayan Sertdemir, aynı zamanda Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde çift anadal eğitimine devam etti. Yoğun tempoya rağmen eğitimini aksatmayan Sertdemir, yeniden üniversiteye dönüş kararının hayatında önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Akademik hedeflerinden de bahseden başarılı mühendis, İstanbul Teknik Üniversitesi
'nde yüksek lisans yapmak için başvuruda bulunduğunu ve maden yatakları alanında uzmanlaşmak istediğini belirtti. Madencilik sektöründe kadınların daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çeken Sertdemir, "Kendinize asla sınır koymayın. Eğer ben başarabiliyorsam, bu ülkenin azimli gençleri ve kadınları çok daha fazlasını başarabilir. İlerleyen süreçte okumak isteyip de çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen kız öğrencilerimize destek sağlayabileceğim bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyorum" dedi.