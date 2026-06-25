Ev sahibi, kiracı kurbanı oldu

İstanbul Kartal
'da Niyazi Tanyeli (61), tartıştığı 25 yaşındaki kiracısı C.D. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı gözaltına alındı. İstanbul Kartal'da 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde kiracısı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki C.D. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan C.D. emniyete götürüldü.