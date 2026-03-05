İzmir’de ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle bitti! Evden çıkmayan kiracısını öldürdü

Olay, Urla ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evin önünde meydana geldi. Kiracı Rıdvan Çelik (37) ile evin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.