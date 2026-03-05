Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle bitti! Evden çıkmayan kiracısını öldürdü
Giriş Tarihi: 5.03.2026 11:18

İzmir'de ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle bitti! Evden çıkmayan kiracısını öldürdü

İzmir'in Urla ilçesinde kiracı Rıdvan Çelik (37) ile ev sahibi N.Ü. (54) arasında evden çıkma konusunda tartışma çıktı. Bir süredir kira miktarında da anlaşamayan N.Ü. ile Çelik arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. N.Ü. ruhsatsız tabancısıyla kiracısı Çelik’e ateş ederek öldürdü. Katil ev sahibi N.Ü. gözaltına alındı.

Olay, Urla ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evin önünde meydana geldi. Kiracı Rıdvan Çelik (37) ile evin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

