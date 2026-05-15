Haberler Yaşam Haberleri Ev sahibi olma vaadiyle dolandırdılar! 3,5 milyon liralık vurgun yapan çift yakalandı
Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:10

Ev sahibi olma vaadiyle dolandırdılar! 3,5 milyon liralık vurgun yapan çift yakalandı

Zonguldak'ta bir katılım finans şirketi çalışanı olarak kendini tanıtıp, 10'dan fazla kişiyi 'ev sahibi olmak' vaadiyle dolandıran İlayda A. (31) ile birlikte hareket ettiği belirtilen eşi M.A. (28), gözaltına alındı. Şüpheli çift, adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Ev sahibi olma vaadiyle dolandırdılar! 3,5 milyon liralık vurgun yapan çift yakalandı
  • ABONE OL

Kent merkezinde yaşayan A.K., ev satın almak için bir katılım finans şirketi temsilcisi olarak kendini tanıtan İlayda A. ile sözleşme yapıp, para ödemeye başladı. 1 yıldan fazla süre ödeme yapan A.K., bir süre sonra dolandırıldığı anlayarak Zonguldak Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Savcı, dekontlarda punto farklılığı tespit ederek Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine talimat verdi. Ekiplerin çalışması sonucu İlayda A.'nın 2024 yılında firmadan istifa edip istifasını herkesten sakladığı, çalışan gibi sözleşme yapıp para toplamaya devam ettiği belirlendi.

MANİSA'DA YAKALANDILAR

Şüpheli İlayda A.'ya yönelik 1 ay boyunca telefon dinlemesi ve teknik takip yapan ekipler, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta İlayda A. ile eşi M.A.'nın olabileceği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Manisa'da yakalanan şüphelilerin evinde çok sayıda sözleşme ve dekontlar ele geçirilirken; bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelinin sadece Zonguldak'ta 3 kişi olmak üzere toplamda 10'dan fazla kişiyi 'ev sahibi olmak' vaadiyle 3,5 milyon lira dolandırdığı tespit edilirken, MASAK incelemesiyle hesabında 100 milyon liradan fazla hesap hareketi olduğu belirlendi. Öte yandan İlayda A.'nın firmanın çalışanı olduğuna dair mühürlü ve imzalı kağıt düzenlediği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İlayda A. ile eşi M.A., sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev sahibi olma vaadiyle dolandırdılar! 3,5 milyon liralık vurgun yapan çift yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA