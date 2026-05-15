Ev sahibi olma vaadiyle dolandırdılar! 3,5 milyon liralık vurgun yapan çift yakalandı

Kent merkezinde yaşayan A.K., ev satın almak için bir katılım finans şirketi temsilcisi olarak kendini tanıtan İlayda A. ile sözleşme yapıp, para ödemeye başladı. 1 yıldan fazla süre ödeme yapan A.K., bir süre sonra dolandırıldığı anlayarak Zonguldak Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Savcı, dekontlarda punto farklılığı tespit ederek Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine talimat verdi. Ekiplerin çalışması sonucu İlayda A.'nın 2024 yılında firmadan istifa edip istifasını herkesten sakladığı, çalışan gibi sözleşme yapıp para toplamaya devam ettiği belirlendi.