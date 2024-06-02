Ev sahibinin zulmü kiracıyı canından bezdirdi

Turizm, finans, emlak ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren iş adamı Nizam Hışım, bir dönem avukatlığını yapan ve aynı zamanda ofisinde kiracısı olan avukat Sedef Ünal'ı ofisten çıkarmak için 2022 yılında akıl almaz yöntemlere başvurdu.Hışım, daha önce avukatlığını yapan Sedef Ünal'ı avukatlığından azletti. Ünal, Hışım'dan kiraladığı daireyi ofis olarak kullanıyordu. İş adamı, kiracısı Ünal'a dairesinden çıkması için haber gönderdi. Ünal ise haksız yere azledildiğini ancak kira ilişkisinin ayrı bir kontrat ile devam ettiğini belirterek çıkmayacağını bildirdi. Avukat Ünal'ı tahliye edemeyen iş adamı, iddiaya göre önce dairenin elektrik kablolarını ardından apartmanda bulunan asansörün elektrik kablolarını keserek kullanılmaz hale getirdi. Ofisine geldiğinde dairenin elektriğinin olmadığını gören avukat, elektrikçi çağırarak yaşadıklarını tutanak altına aldı.Hızını alamayan iş adamı bu kez şirketine ait kolileri Ünal'ın ofisinin girişine koydurarak Ünal'ın ofise girişini engelledi. Yaşadıklarının sona ermesi için Ünal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak çalışma hayatının ihlal edildiğini ve hürriyetinden yoksun bırakıldığını belirtti. Savcılığa sunulan dilekçede tüm binanın Hışım'a ait olduğu anlatılırken apartmanın boş olduğu ve sadece kendisinin bulunduğu dairenin dolu olduğu, bu nedenle çıkarılmak için baskıya maruz kaldığını ifade etti.Şikayet sonrası Hışım hakkında savcılık tarafından 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada iş adamı üzerine atılı suçlamaları reddetti. Mahkeme yapılan duruşma sonunda Hışım'in İş ve Çalışma Hürriyetini engellediğini belirterek 7 ay hapis cezası verdi.