Ev temizliği yapmak terapi gibi

ABD Anksiyete ve Depresyon Derneği'nin yetişkinlerin üzerinde yapılan araştırma, günde sadece 13 dakika yapılan bir temizliğin bile stres, kaygı üzerinde olumlu sonuçlar sağladığını ortaya koydu. Uzman Klinik Psikolog Merve Kumru, "Halk arasında sık sık, 'Temizlik yapmak bana terapi gibi geliyor' ifadesini duyarız. Aslında temizliğin insanlar üzerinde kendi deneyimleriyle de fark ettikleri bir düzenleyici etkisi var. Doğru bir dozda olduğu takdirde temizlik yapmak ruhsal bir düzenleme mekanizmasıdır diyebiliriz. Aynı zamanda kaygıyı yatıştırıcı etkisi ise son yapılan çalışmalar göstermiştir" diye konuştu. Duygu VAROL / SABAH