Ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

Muğla Yatağan’da gece saatlerinde evde çıkan yangında Nazire ile Asım Kasap çifti hayatını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında Asım Kasap'a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın dolayısıyla çevrede panik havası oluştu. Ekiplerin yanıgna müdahalesi başladı. Yangın sırasında evde bulunan Nazire Kasap'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan ağır şekilde etkilenen eşi Asım Kasap ise yaralı olarak çıkarılarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asım Kasap'ın da hastanede yaşamını yitirdiği öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

