Evcil hayvan sahiplendirme bahanesiyle dolandırdılar

Sosyal medya üzerinden oluşturdukları sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında 110 milyon 255 bin 279 TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Dolandırıcıların sahte evcil hayvan sahiplendirme ilanlarıyla birçok kişiden kargo bedeli veya seyahat sigortası adı altında para aldıkları ortaya çıktı.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte içerikler oluşturarak vatandaşları dolandıran organize suç şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.Yapılan araştırmalarda, sahte evcil hayvan sahiplendirme ilanlarıyla birçok kişiyi mağdur eden şüphelilerin hesaplarında 110 milyon TL'den fazla para hareketi olduğu belirlendi.Suç şebekesi sosyal medya platformlarında sahte içeriklerle evcil hayvan sahiplendirme hesapları oluşturdu. Bu hesaplar üzerinden vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigortası adı altında para talep eden şebeke, topladığı paraları şüpheli kişilere transfer ederek çok sayıda kişiyi dolandırdı.Şebekenin faaliyetlerini tespit eden ekipler, 7 farklı ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, planlı bir şekilde hareket edilerek 44 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı ve 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru olarak değerlendirilen birçok materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü hakkında tutuklama kararı verildi.