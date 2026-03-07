Evcil köpekler afetlere hazırlanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, afetlere hazırlık kapsamında arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere evcil köpeklerin eğitilmeye başlandığını söyledi.
Hersanlıoğlu, "Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek köpeklerin eğitimi için süreç başladı. Şu anda 19 normalde evcil olan köpeğimiz eğitime alındı. Bu İstanbul için önemli bir sayı ancak daha da artırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Köpek sahibi vatandaşlara da çağrıda bulunan Hersanlıoğlu, "Köpeği olan vatandaşlarımızın belediyelerin afet müdürlüklerine başvurmalarını özellikle önemsiyoruz. Bu köpekler afet merkezlerinde yapılacak eğitimlerle arama kurtarma çalışmalarında görev alabilecek hale getiriliyor. Vatandaşlarımızın bu çalışmalara destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.
Hersanlıoğlu, deprem gerçeği karşısında hem yapı güvenliğinin hem de afet bilincinin artırılması gerektiğini belirterek vatandaşları hazırlıklı olmaya davet etti.