Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli aylığı – evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Kabine Toplantısı kararları ile sorgulanmaya başlayan "evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu gündemde! Enflasyon sonrası yeniden düzenlemeye giren maaş ve aylıklar hakkında açıklama geldi. Şimdi yaşlı ve engelli aylığı alanlar soruyor: Evde bakım maaşı erken yatacak mı? Müjde verildi! İşte "evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı…