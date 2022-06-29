Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli aylığı – evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Kabine Toplantısı kararları ile sorgulanmaya başlayan "evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu gündemde! Enflasyon sonrası yeniden düzenlemeye giren maaş ve aylıklar hakkında açıklama geldi. Şimdi yaşlı ve engelli aylığı alanlar soruyor: Evde bakım maaşı erken yatacak mı? Müjde verildi! İşte "evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı…
EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar vatandaşların yüzlerini güldürdü.
Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce aylıklar hak sahiplerinin hesaplarında olacak.
İşte o açıklama...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.