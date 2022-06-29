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Giriş Tarihi: 29.6.2022 10:14

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli aylığı – evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli aylığı – evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı ardından bayram tatili başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yapıldı. Temmuz zammı ile ilgili müjde verilmesinin ardından “evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu” gündemdeki yerini aldı. Yaşlı ve engelli aylığı alanlar araştırmaya başladı: Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi! Peki, evde bakım maaşı erken mi yatacak? İşte cevabı…

Kabine Toplantısı kararları ile sorgulanmaya başlayan "evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu gündemde! Enflasyon sonrası yeniden düzenlemeye giren maaş ve aylıklar hakkında açıklama geldi. Şimdi yaşlı ve engelli aylığı alanlar soruyor: Evde bakım maaşı erken yatacak mı? Müjde verildi! İşte "evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı…

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce aylıklar hak sahiplerinin hesaplarında olacak.

İşte o açıklama...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli aylığı – evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?
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