Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ağustos 2022: SMS ve e Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı sorgulama SMS ve e devlet üzerinden yapılabiliyor. Ağustos ayının 15'i ile birlikte sorgulanmaya başlayan devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Evde bakım maaşı yatan iller araştırması bakım parasının her ay aynı tarihte başlayarak 81 ile sıra sıra ödeme yapılmasından kaynaklanıyor. Peki, 16 Ağustos 2022 bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi belli mi, yattı mı, neden yatmadı? İşte yanıtlar…