Haberler Yaşam Haberleri 18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet ve SMS ile nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 19:17 Son Güncelleme: 18.8.2022 19:18

18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet ve SMS ile nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı sorgulama SMS ve e-devlet üzerinden başladı! Ağustos ayının 15’i ile birlikte ödemeler başladı. Yeni sistemle ile sıra sıra illerde hak sahiplerine yatan evde bakım parası bugün de gündemdeki yerini aldı. Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. İşte, 18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi…

18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet ve SMS ile nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ağustos 2022 listesi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteği her ay aynı tarihten başlayarak ay sonuna kadar ödenmeye devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS ile ihtiyaç sahiplerinin erişimine sunuldu. Peki, bugün evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? İşte yanıtlar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.

Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

18 AĞUSTOS 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet ve SMS ile nasıl yapılır?
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