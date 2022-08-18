18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet ve SMS ile nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ağustos 2022 listesi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteği her ay aynı tarihten başlayarak ay sonuna kadar ödenmeye devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS ile ihtiyaç sahiplerinin erişimine sunuldu. Peki, bugün evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? İşte yanıtlar…