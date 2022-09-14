Evde bakım maaşı 14 Eylül 2022 güncel liste. E devlet ile Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Evinde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli kişiler olan vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanan Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri il il yapılmaya devam ediyor. İşte e devlet ile evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli değil. İl il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başlayacak. Bu kapsamda evde bakım maaşı yatan iller listesine 15 Eylül tarihinden itibaren erişilebilecek.