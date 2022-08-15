Evde bakım maaşı sorgulamaları başladı. Evde bakım parası; hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım olarak biliniyor. Temmuz zammı ile birlikte 2.706 lira olan evde bakım parası 3.340 TL olarak belirlendi. Peki; Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ağustos 2022.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, YATAN İLLER NELER?
Bakanlıkça ödemeleri yapılan evde bakım maaşının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15-31 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Şartları taşıyanların başvuruları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay ödemeleri gerçekleştiriyor. Zamlarla birlikte söz konusu aylık, 2706'dan 3340'a yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.