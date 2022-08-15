Evde bakım maaşı sorgulamaları başladı. Evde bakım parası; hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım olarak biliniyor. Temmuz zammı ile birlikte 2.706 lira olan evde bakım parası 3.340 TL olarak belirlendi. Peki; Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ağustos 2022.