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Giriş Tarihi: 8.4.2024 09:56

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: Nisan evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce yatar mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödeme "evde bakım maaşının" yatması hak sahipleri tarafından bekleniyor. Her ay düzenli olarak ödenen maaş yeni yıl ile birlikte zamlı yatırıldı. Bu ay Ramazan Bayramı sebebiyle evde bakım maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı sorgulanıyordu. Hak sahipleri “Nisan ayı evde bakım maaşları yattı mı, bayramdan önce yatar mı?” araştırmasına başladılar. Bakan Göktaş sorulara son noktayı koydu. İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: Nisan evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce yatar mı?

Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulamaları başladı. Evde bakım maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırmaya koyulan hak sahiplerine Bakan Göktaş'tan yanıt geldi. İşte evde bakım maaşı yatan iller

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek 8 Nisan Pazartesi günü toplam 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAM ÖNCE YATAR MI?

Mahinur Göktaş'ın açıklamalarıyla birlikte bugün itibarıyla evde bakım maaşı, hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başladı.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 Ocak zammı sonrası sosyal yarım ödemeleri arasında yer alan; engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı gibi kalemlerde artış yaşandı.

Yüzde 49,25 oranındaki memur zammı sonrası hesaplar yeniden yapıldı.

Buna göre Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: Nisan evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce yatar mı?
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