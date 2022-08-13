Evde bakım maaşı parası hakkında sorgulamalar başladı. Ağustos ayı itibarıyla belirli şartları taşıyan vatandaşlara verilen evde bakım parası her ay hesaplara yatırılıyor. Bu ay için ne zaman hangi tarihte yatacağını öğrenmek isteyenler "Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası hangi illerde yatacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı.