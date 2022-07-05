Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte ve hangi illere yatırıldı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her ay il il yatan evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da gündemdeki yerini aldı. Ödemeler genel olarak her ayın 15'inden itibaren vatandaşların hesabına geçiyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Temmuz 2022 E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Evde bakım maaşları normalde her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatıyor. Başkan Erdoğan evde bakım maaşlarının bayram öncesinde ödeneceği bilgisini verdi. Bayram 9 Temmuz'da başlayacağı için evde bakım maaşları en geç 8 Temmuz 2022 Cuma günü hesaplarda olacak.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.