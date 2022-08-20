Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması 20 Ağustos 2022 Cumartesi sabah saatleri itibariyle başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine verilen evde bakım parası her ay ödenirken şimdi Ağustos ayı ödemeleri bekleniyor. Evinde engelli bireylere ve bakıma muhtaç vatandaşlara bakanlara ödenen Evde bakım maaşı yattı mı, bakım parası yatan iller hangileri? 20 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte?