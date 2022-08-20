Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E devlet ile 20 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.8.2022 11:26 Son Güncelleme: 20.8.2022 11:26

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E devlet ile 20 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara geçen evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Bakan Derya Yanık tarafından Ağustos ayı engelli evde bakım aylığı ödemelerinin başlatıldığı 17 Ağustos günü duyurulmuştu. Bu noktada; Ağustos ayı evde bakım parası sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi ya da SMS şeklinde yapılabiliyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte bakım parası yatırılan iller

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E devlet ile 20 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması 20 Ağustos 2022 Cumartesi sabah saatleri itibariyle başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine verilen evde bakım parası her ay ödenirken şimdi Ağustos ayı ödemeleri bekleniyor. Evinde engelli bireylere ve bakıma muhtaç vatandaşlara bakanlara ödenen Evde bakım maaşı yattı mı, bakım parası yatan iller hangileri? 20 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

20 AĞUSTOS 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.

Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NEREDEN SORGULANIR?

Evde Bakım Maaşı Sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E devlet ile 20 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
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