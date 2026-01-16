Evde Bakım Yardımı’na heyet raporu şartı

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanma şartları ile başvuru, değerlendirme ve denetim süreçlerinde değişiklikler yapıldı. Buna göre; Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanmak için sağlık raporuna ek olarak, engelli bireyin günlük hayatın olağan ve tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getiremediğinin heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla tespit edilmesi gerekecek.