Evde iş vaadiyle tuzak! Kadınları hedef aldılar

Son dönemde özellikle sosyal medya ve internet sitelerinde yayılan "evde iş imkânı" ilanları, ek gelir arayışındaki kadınları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine dönüştü. İlk bakışta masum ve cazip görünen bu teklifler, kısa sürede mağdurları maddi kayıplarla karşı karşıya bırakıyor. Küçük ücretlerle başlayan süreç, giderek artan taleplerle büyürken, bazı kişiler birikimlerini hatta ziynet eşyalarını kaybedecek noktaya kadar sürükleniyor. Bu durum, dijital platformlar üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinin ne kadar organize ve tehlikeli hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

RAKAMLAR 20 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Sisteme dahil olan kişilerden ilk etapta "kayıt ücreti" adı altında ödeme talep ediliyor. Süreç ilerledikçe "sıraya alma", "daha fazla iş verme" ve "aylık paket" gibi gerekçelerle yeniden para isteniyor. Gonce, sürecin giderek büyüdüğünü vurgulayarak, "Kadınlara 'seni sıraya alıyoruz, her hafta iş göndereceğiz' deniliyor. Daha fazla iş almak isteyenlerden ise daha yüksek ücretler talep ediliyor. Bu rakamlar zamanla 10 bin, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı. Dolandırıcılar, yatırılan paraların katlanarak geri döneceğini ve çeşitli yatırımlarla kazanç sağlanacağını öne sürüyor. Ancak gerçekte vaat edilen işlerin hiçbirinin gerçekleşmediği ortaya çıkıyor.

CEZASI 10 YILA KADAR HAPİS

Konuya ilişkin hukuki değerlendirmede bulunan Gonce, bu tür eylemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu olarak değerlendirildiğini belirterek "Evde iş vaadiyle kişilerin aldatılması ve internet üzerinden bu sistemin yürütülmesi, nitelikli dolandırıcılık kapsamına girer" dedi. Bu suçun yaptırımının ağır olduğuna dikkat çeken Gonce, sanıkların 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

MAĞDURİYETTE NE YAPILMALI?

Sabah'a konuşan Avukat Gizem Gonce, "Kolay para kazanma ve evde yüksek gelir gibi vaatler çoğu zaman dolandırıcılık göstergesidir" uyarısında bulundu. Gonce, vatandaşların ön ödeme talep edilen işlere itibar etmemesi, teklif sunan kişi veya kurumun resmi bilgilerini kontrol etmesi ve yalnızca sosyal medya üzerinden kurulan iletişime karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Şüpheli bir durumda ise ödeme yapılmadan iletişimin kesilmesi, tüm belgelerin saklanması ve vakit kaybetmeden savcılığa başvurulması gerektiğini vurguladı