Evde Karınca Neden Olur? Evde Karınca Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?

Karıncaların evlere girmesinin birçok farklı sebebi mevcuttur. Dünya çapında on iki binden fazla karınca çeşidi yaşamlarını sürdürmektedir. Evlere giren karınca türleri ise çoğunlukla marangoz, kaldırım, hırsız, akrobat ya da kokulu ev karıncalarıdır. Bu yazımızda sizler için evde karınca neden olur, evde karınca çıkması neye işarettir, nereden gelir gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Evde Karınca Neden Olur?

Karıncalar koloni halinde yaşayan, kulakları ve ciğerleri olmayan, ayaklarıyla titreşimi hissedip ona göre hareket eden böcek türlerinden biridir. Evlerde en sık görülen böcekler arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca çoğu kişi eve karınca neden girer diye merak etmektedir. Karıncalar yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için evlerimize misafir olmaktadır. Amaçları evlerde bulunan besinleri diğer karıncalar için yuvalarına taşımaktır. Ancak bu durumun önüne geçilmediğinde evler karınca istilasına uğramaktadır. Karıncaların eve girme sebepleri ise genel olarak şunlardır:

Besin ihtiyaçlarını karşılamak

Soğuk havalardan korunmak

Koku duyuları çok iyi olduğu için gıdaların kokusu da onların eve girmelerini etkiler.

Evde Karınca Olması Ne Anlama Gelir?

Karıncalar yaz kış fark etmeksizin evlere girecek bir alan bulduklarında kolay bir şekilde yuva yapabilirler. Son dönemlerde pek çok kişi evde karınca çıkması neye işarettir konusunu üzerine arama motorları üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Evde karınca çıkması, ev ortamının yeterince temiz olmadığının bir işaretidir. Karıncaların eve yerleşmesinin tek nedeni ev ortamının temiz olmaması değildir. Mutfak gibi yemek yapılan alanlardaki yemek kırıntıları da onların eve girişleri üzerinde etkilidir. Yere düşen besin kırıntıları, açıkta bırakılmış ve atılmamış çöpler, mutfak tezgâhı üzerinde kalan kırıntılar karıncaların gelmesine neden olmaktadır. Bu canlılar özellikle mutfak ve banyo gibi alanlarda daha sık görülür.