Evde Kedi Tırnağı Nasıl Kesilir? Normal Tırnak Makasıyla Kedi Tırnağı Kesilir Mi?

Sevimli tavırları, estetik görünümleri ve kendilerine özgü hareketleriyle dikkat çeken kediler insanların en yakın dostlarındandır. Onların sağlıklı kalabilmesi için pek çok işlemin yanı sıra tırnak bakımının düzenli yapılması gerekir. Uzamış tırnaklar hem kediye hem de çevresine zarar verebilir. Bu noktada kedi sahipleri sıkça evde kedi tırnağı nasıl kesilir ve normal tırnak makasıyla kedi tırnağı kesilir mi gibi soruları gündeme getirmektedir.

Evde Kedi Tırnağı Nasıl Kesilir?

Zarif görünümleri, kendilerine has karakterleri ve sevimli hareketleri ile sahiplerinin gönlünde ve hayatında özel bir yer edinen kediler bakım konusunda nazlı canlılardır. Bu evcillerin beslenmelerine itina göstermenin yanında tüy bakımları ile tırnak bakımları da aksatılmadan yapılmalıdır. Fakat ev kedileri sokakta yaşayanlar gibi tırnaklarını törpüleyecek sert zeminler bulamadıkları için tırnakları kesilmezse çok çabuk uzar.

Ayrıca kedilerin tırnakları doğal ortamlarında avlanma ve tırmanma gibi faaliyetlerde de aşınırken ev ortamında bu imkanlara rastlamak mümkün değildir. Bu nedenle tırnaklar düzenli olarak kesilmezse fazla uzayarak patilere, mobilyalara ve hatta insanlara zarar verebilir. Uzamış tırnaklar kedinin yürümesini zorlaştırabilir, pençe deformasyonlarına ve batmalara yol açarken ev eşyalarının tahrip olmasına da sebep olabilir.

Veteriner kliniklerinde tırnak kesimi profesyonel şekilde yapılsa da sık sık veteriner ziyaretleri kedilerde stres yaratabilir. Ayrıca tırnaklar hızlı uzadığı için kısa aralıklarla kesim yapılması gerekir. Bu durum kedi sahiplerinin kendi evlerinde güvenli ve doğru bir şekilde tırnak kesmeyi öğrenmesini gerekli kılar.

Evde kedi tırnağı kesmek için ise şu adımlar izlenebilir:

Kediyi Rahatlatmak: Tırnak kesimine başlamadan önce kedinin sakin olması önemlidir. Onu kucağınıza alarak ya da sevdiği bir yerde oturtarak rahatlatabilirsiniz. Doğru Ekipmanı Hazırlamak: Kedi tırnak makası veya kediye özel tırnak makası tercih edilmeli ve kesme işlemine başlamadan önce bu makas hazır edilmelidir. Patilere Masaj Yapmak: Kedinin rahat ettiği pozisyonda, makas hazırlanmışken kedinin stresini daha da azaltmak ve zarar görmeyeceğini anlamak için patilere masaj yaparak tırnakların yavaşça ortaya çıkması sağlanmalıdır. Tırnağı İncelemek: Kedilerin tırnakları ışığa tutulduğunda iç kısımdaki pembe renkte görülen "canlı doku" öbür adıyla quick bölgesi fark edilir. Bu bölgeye zarar vermemek için kesim sadece uç kısımdan yapılmalıdır. Kesim Açısı: Tırnak düz bir şekilde, fazla bastırmadan kesilmelidir. Kediyi Zorlamamak: Kedi tırnağını çekmeye çalışıp kaçmaya yöneliyorsa onu zorlamak anlamsızdır. Bu durumda patisini bırakarak sakinleşmesini beklemek uygundur. Ödüllendirme: Kesim sonrası kediye ödül maması verilerek olumlu bir deneyim oluşturulmalıdır.

Bu adımlar sayesinde tırnak kesimi hem güvenli hem de kediniz için daha az stresli hale gelir. Düzenli uygulandığında hem kedi hem de sahibi bu işleme alışır.

Normal Tırnak Makasıyla Kedi Tırnağı Kesilir Mi?

Birçok kedi sahibi evde hali hazırda bulunan normal tırnak makasını kullanmayı düşünür. Ancak bu durum bazı riskler barındırır. İnsan tırnak makasları, kedilerin yuvarlak ve kavisli tırnak yapısına uygun değildir. Yanlış açıyla yapılan kesim tırnağın çatlamasına, ayrılmasına ya da canlı dokunun kesilerek kana olmasına neden olabilir. Ayrıca makasın baskı noktası tırnağa fazla basınç uygulayarak kedinin canının yanmasına yol açabilir.

Kedi tırnakları insan tırnaklarına kıyasla daha sert ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kedilere özel olarak tasarlanmış tırnak makasları ya da giyotin tipi kedi tırnak kesiciler kullanılması önerilir. Bu tür ekipmanlar tırnağın kolayca ve doğru açıyla kesilmesini sağlar, yaralanma riskini azaltır ve işlem süresini kısaltır.

Eğer mecburi bir durumda normal tırnak makası kullanılacaksa kesim çok dikkatli yapılmalı, sadece tırnağın uç kısmı alınmalı ve pembe canlı doku bölgesine kesinlikle dokunulmamalıdır. Ancak uzun vadede kedinizin sağlığı ve güvenliği için uygun tırnak kesim ekipmanına yatırım yapmak en doğru tercih olacaktır.