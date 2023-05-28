Evde Küf Neden Olur? Evde Duvarda ve Tavanda Küf Neden Oluşur, Kaynağı Nedir?

Evlerdeki kötü kokunun nedeni genellikle küf oluşumudur. Peki, evde küf neden olur? Genellikle sobalı evlerde küf oluşumu gözlemlenir. Fakat nadiren de olsa doğalgazlı evlerde de bu sorun ile karşılaşılır. Doğalgazlı evde küf neden olur sorusu da bu kapsamda çok önemlidir. Evinizin küf oluşan bölümlerine özel inceleme yapmak da isteyebilirsiniz. Tavanda küf neden olur ya da duvarda küf neden oluşur gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Evde Küf Neden Olur?

Küf, evlerde sıklıkla karşılaşılan bir olumsuzluktur. Duvar yüzeyinin nemlenmesi, tesisat sistemindeki sızıntılar, duvarın nemli kalması ve odalar arasındaki sıcaklık farkı, küf oluşumunun temel nedenidir. Ayrıca evin yalıtım sistemindeki eksiklikler de küf oluşumunun habercisi olabilir. Küf oluşumu ile başa çıkmanın temel prensibi evi düzenli olarak havalandırmaktır.

Tavanda Küf Neden Olur?

Küf, nemlenmeden kaynaklı olarak oluşur. Tavan ya da duvar bölümlerinde küf oluşması, iki oda arasında önemli ölçüde sıcaklık farkı olduğu anlamına gelir. Bunun yanında en üst katta oturuyorsanız, binanın çatısının olmaması da nem ve küf oluşumuna neden olabilir.

Küf, evde kötü bir görüntü ve kötü koku ortaya çıkarmasının yanı sıra sağlık açısından da olumsuz bir durumdur. Küf oluşan evde yaşayan kişilerde çeşitli akciğer sorunları görülebilir. Ortamın sık sık havalandırılması, küf sorununun büyük oranda ortadan kalkmasını sağlayacaktır.