Giriş Tarihi: 12.03.2026 15:24

Evde ölü bulunan Zuhal’ın vücudunda darp izleri tespit edildi: Baba ve ağabey gözaltına alındı

Mardin’de evde silahla ölü olarak bulunan 16 yaşındaki Zuhal Sayyar’ın vücudunda darp izlerine tespit edilmesi üzerine ağabey ve baba gözaltına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'nde silah sesi üzerine odaya giren yakınları Zuhal Sayyar'ı kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Zuhal Sayyar'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İntihar şüphesiyle yapılan otopside Zuhal Sayyar'ın vücudunda, darp izi ve morluklar tespit edildi.

Bu bulgular, olayın yalnızca silah yaralanmasıyla gerçekleşmiş basit bir ölüm olmayabileceği ihtimalini ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla soruşturma kapsamında, ağabey H.S. ve baba A.S. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Adli Tıp Uzmanları tarafından yapılacak inceleme sonucunda Zuhal Sayyar'ın kesin ölüm nedenin belirlenecek. Güvenlik güçlerinin, Zuhal'ın darp edildikten sonra intihar etmiş olabileceği üzerine durduğu öğrenildi. İşlemlerin ardından Zuhal Sayyar, yakınları tarafından Mazıdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

