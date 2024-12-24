40 yaşındaki Funda Kaymaz’ın şüpheli ölümü: Eşi gözaltında!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Merve Apartmanı'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Funda Kaymaz isimli kadın evinde ölü bulundu. Pakmaya fabrikasında sekreter olarak çalışan ve 1 çocuk annesi olan Kaymaz'ın ölümü, çevrede büyük üzüntü yarattı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlattı.

ESKİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin olay yeri çevresinde yaptığı detaylı incelemelerde, apartman yakınlarında Kaymaz'ın eski eşine ait otomobilin park halinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede ismi açıklanmayan eski eşi şüpheli olarak gözaltına aldı.

Funda Kaymaz'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu beklenirken, polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Olayın yaşandığı Merve Apartmanı çevresinde oturan komşular, Kaymaz'ın sakin bir yaşam sürdüğünü ve işine bağlı bir insan olduğunu belirtti. Mahalle sakinleri, sabah saatlerinde polislerin apartmana geldiğini ve olay yerine kimsenin yaklaşmasına izin verilmediğini aktardı.