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Giriş Tarihi: 28.5.2023 17:06 Son Güncelleme: 28.5.2023 17:06

Evde Rutubet Neden Olur? Doğalgazlı Evde Tavanda Neden Rutubet Olur, Kaynağı Nedir?

Ev ortamında can sıkıcı durumlardan biri de evde rutubet oluşumudur. Evde rutubet neden olur sorusu bu kapsamda araştırılması gereken bir konudur. Genellikle sobalı evlerde oluşan rutubetin doğalgazlı evlerde de olduğu görülür. Peki, doğalgazlı evde rutubet neden olur? Rutubetin genellikle evin tavan kısmında görüldüğü de dikkat çeker. Tavanda rutubet neden olur sorusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Evde Rutubet Neden Olur? Doğalgazlı Evde Tavanda Neden Rutubet Olur, Kaynağı Nedir?

Evde rutubet oluşumu, kötü bir görüntü olmasının yanında sağlık açısından da uygun değildir. Evde rutubet neden olur araştırması sağlık kapsamında da değerlendirilmelidir. Doğalgazlı evlerde de kimi durumlarda rutubet görüldüğüne şahit olabilirsiniz. Peki, doğalgazlı evde rutubet neden olur? Evin farklı noktalarında rutubet oluşumu ile karşılaşabilirsiniz. Tavanda rutubet neden olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Evde Rutubet Neden Olur?

Rutubet, yaşam alanlarında sıklıkla karşılaşılan bir nemlenme durumudur. Genellikle evin duvar ve tavan kısmında rutubet görülür. Rutubet görülen bölümlerde duvarın rengi değişir ve ortamda kötü bir koku oluşmaya başlar. Oldukça rahatsız edici bir koku olan bu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik tedbir alınmalıdır.

Rutubet, genellikle yalıtım konusunda sorun yaşanan evlerde olur. Bu nedenle sobalı evlerde evin tamamı aynı anda ısınmadığı için odalar arasında ısı farkı olur. Yaşanan sıcaklık farkı da rutubetin habercisidir. Fakat doğalgazlı evlerde de yalıtım sorunu nedeniyle rutubet oluşumu gözlemlenebilir.

Tavanda Rutubet Neden Olur?

Tavanda rutubet oluşumunun temel nedeni, soğuk kış dönemindeki sıcaklık farklıdır. Evin sıcak olması, üst katın ise soğuk olması halinde nemlenme gözlemlenir. Özellikle çatı bulunmayan evlerde rutubetin çok daha fazla olduğu göze çarpar. Aşağıdaki belirtiler rutubetin habercisidir.

  • Tavan ya da duvarın soğuk olması
  • Duvar renginin zamanla değişmesi
  • Duvar ya da tavanda küf oluşması
  • Pencerelerin kenar kısımlarında renk değişimi olması
  • Evde pis koku olması

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Evde Rutubet Neden Olur? Doğalgazlı Evde Tavanda Neden Rutubet Olur, Kaynağı Nedir?
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