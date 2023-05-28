Evde Rutubet Neden Olur? Doğalgazlı Evde Tavanda Neden Rutubet Olur, Kaynağı Nedir?

Evde rutubet oluşumu, kötü bir görüntü olmasının yanında sağlık açısından da uygun değildir. Evde rutubet neden olur araştırması sağlık kapsamında da değerlendirilmelidir. Doğalgazlı evlerde de kimi durumlarda rutubet görüldüğüne şahit olabilirsiniz. Peki, doğalgazlı evde rutubet neden olur? Evin farklı noktalarında rutubet oluşumu ile karşılaşabilirsiniz. Tavanda rutubet neden olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Evde Rutubet Neden Olur?

Rutubet, yaşam alanlarında sıklıkla karşılaşılan bir nemlenme durumudur. Genellikle evin duvar ve tavan kısmında rutubet görülür. Rutubet görülen bölümlerde duvarın rengi değişir ve ortamda kötü bir koku oluşmaya başlar. Oldukça rahatsız edici bir koku olan bu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik tedbir alınmalıdır.

Rutubet, genellikle yalıtım konusunda sorun yaşanan evlerde olur. Bu nedenle sobalı evlerde evin tamamı aynı anda ısınmadığı için odalar arasında ısı farkı olur. Yaşanan sıcaklık farkı da rutubetin habercisidir. Fakat doğalgazlı evlerde de yalıtım sorunu nedeniyle rutubet oluşumu gözlemlenebilir.

Tavanda Rutubet Neden Olur?

Tavanda rutubet oluşumunun temel nedeni, soğuk kış dönemindeki sıcaklık farklıdır. Evin sıcak olması, üst katın ise soğuk olması halinde nemlenme gözlemlenir. Özellikle çatı bulunmayan evlerde rutubetin çok daha fazla olduğu göze çarpar. Aşağıdaki belirtiler rutubetin habercisidir.