Haberler Yaşam Haberleri Evde Susam Böceği Neden Olur? Eve Susam Böceği Nereden Gelir, Yuvası Nerede Olur?
Giriş Tarihi: 29.5.2023 14:34 Son Güncelleme: 29.5.2023 14:35

Evde Susam Böceği Neden Olur? Eve Susam Böceği Nereden Gelir, Yuvası Nerede Olur?

Evde susam böceği neden olur sorusunun yanıtı, son zamanlarda pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bilimsel ismi lasioderma serricorne olan susam böcekleri çok küçük yapıları ile öne çıkmaktadır. Evlerde sıklıkla rastlanılan böcek türlerinden biridir. Peki, evde susam böceği neden olur? Eve susam böceği nereden gelir, yuvası nerede olur? Susam böceği ile ilgili tüm detaylar yazımızın devamında.

Evde Susam Böceği Neden Olur? Eve Susam Böceği Nereden Gelir, Yuvası Nerede Olur?

Dünyanın her yerinde görülen susam böcekleri çok küçük boyutlara sahiptir. Bu yüzden gözle görülmesi oldukça zordur. İç alan böceği olarak da tabir edilen bu böcekler kısa zaman içerisinde çoğalabilmektedir. Bu yazımızda sizler için evde susam böceği neden olur, eve susam böceği nereden gelir, yuvası nerede olur gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Evde Susam Böceği Neden Olur?

Susam böceklerine bu ismin denmesinin nedeni görüntülerinin susam tanesini andırmasından kaynaklıdır. Çoğunlukla renkleri kahverengi olan bu böceklerin kanatları da mevcuttur. Ancak kanatlarını kullanıp uçmak yerine bulundukları alandan hızla koşarak uzaklaşmayı tercih ederler. Günümüzde birçok kişi eve susam böceği neden gelir sorusunun yanıtını bulmaya çalışmaktadır. Susam böcekleri sıklıkla gün ışığı yerine gece ortaya çıkmaktadır. Bu böceklerin evde görülmesinin birçok sebebi vardır. Susam böceğinin evde çıkmasının başlıca nedenleri şöyledir:

  • Kiler ve benzeri yerlerin yeterince temiz olmaması
  • Evcil hayvan besinlerinin kırıntıları
  • Saklanan kuru gıdaların nemli bir ortamda bulunması
  • Şehir dışından gelen paketli tarım ürünlerinin içerisinde bulunması

Evde Susam Böceği Olması Ne Anlama Gelir?

Tütün veya tarım böceği olarak da adlandırılan susam böcekleri daha çok ılık ve nemli ortamları sevmektedir. Bu bağlamda evlerinde bu böceğe rastlayan pek çok kişi evde susam böceği çıkması neye işarettir diye merak eder. Evde bu tür böceklerin çıkması ortamın çok nemli ve havasız olduğunu anlamına gelmektedir. Susam böceği baklagil, tahıl, pirinç, sabun ya da gıda artıklarından kitaplara kadar pek çok şeyle beslenebilmektedir. Bu böcekleri evden uzaklaştırmak çok kolay değildir. Zira hızla çoğalma özelliğine sahiptir. Bu yüzden dışarıdan profesyonel bir yardım alınması gerekmektedir. Banyo, mutfak gibi birçok nemli alan bu böceklerin yuva yapması için çok uygundur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi! Dikkat çeken çıkış...
Son dakika: Sivas'ta feci kaza: 4 ölü çok sayıda yaralı!
Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye'dir
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama: İstifa yok 'devam' dedi
İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...
SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Meral Akşener'e istifa çağrısı: Bahar gelmeden gitti, Winter is coming...
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu! Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte 2023 seçim sonuçları ve adayların güncel oy oranları...
Başkan Erdoğan'dan seçim zaferi sonrası ekonomi mesajı: Faiz indi enflasyon da inecek! 2 noktaya dikkat çekti...
İşte 28 Mayıs seçiminde kazanan ve kaybeden anket şirketleri...
28 Mayıs seçimleri sonrası bir araya gelen 7'li koalisyon ortakları açıklama yapmadan dağıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde Susam Böceği Neden Olur? Eve Susam Böceği Nereden Gelir, Yuvası Nerede Olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA