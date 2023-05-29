Dünyanın her yerinde görülen susam böcekleri çok küçük boyutlara sahiptir. Bu yüzden gözle görülmesi oldukça zordur. İç alan böceği olarak da tabir edilen bu böcekler kısa zaman içerisinde çoğalabilmektedir. Bu yazımızda sizler için evde susam böceği neden olur, eve susam böceği nereden gelir, yuvası nerede olur gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Evde Susam Böceği Neden Olur?

Susam böceklerine bu ismin denmesinin nedeni görüntülerinin susam tanesini andırmasından kaynaklıdır. Çoğunlukla renkleri kahverengi olan bu böceklerin kanatları da mevcuttur. Ancak kanatlarını kullanıp uçmak yerine bulundukları alandan hızla koşarak uzaklaşmayı tercih ederler. Günümüzde birçok kişi eve susam böceği neden gelir sorusunun yanıtını bulmaya çalışmaktadır. Susam böcekleri sıklıkla gün ışığı yerine gece ortaya çıkmaktadır. Bu böceklerin evde görülmesinin birçok sebebi vardır. Susam böceğinin evde çıkmasının başlıca nedenleri şöyledir:

Kiler ve benzeri yerlerin yeterince temiz olmaması

Evcil hayvan besinlerinin kırıntıları

Saklanan kuru gıdaların nemli bir ortamda bulunması

Şehir dışından gelen paketli tarım ürünlerinin içerisinde bulunması

Evde Susam Böceği Olması Ne Anlama Gelir?

Tütün veya tarım böceği olarak da adlandırılan susam böcekleri daha çok ılık ve nemli ortamları sevmektedir. Bu bağlamda evlerinde bu böceğe rastlayan pek çok kişi evde susam böceği çıkması neye işarettir diye merak eder. Evde bu tür böceklerin çıkması ortamın çok nemli ve havasız olduğunu anlamına gelmektedir. Susam böceği baklagil, tahıl, pirinç, sabun ya da gıda artıklarından kitaplara kadar pek çok şeyle beslenebilmektedir. Bu böcekleri evden uzaklaştırmak çok kolay değildir. Zira hızla çoğalma özelliğine sahiptir. Bu yüzden dışarıdan profesyonel bir yardım alınması gerekmektedir. Banyo, mutfak gibi birçok nemli alan bu böceklerin yuva yapması için çok uygundur.