Evde Sushi Nasıl Yapılır? Suşi Hangi Malzemelerle ve Neyden Yapılır?

Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezlerinden olan suşi hem sağlıklı içeriği hem de kendine has hazırlanış biçimiyle tüm dünyada beğeni kazanmıştır. Türkiye'de özellikle gençler arasında hızla yayılan bu tat, restoranlarda sık sık tercih edilse de ev ortamında da hazırlanması mümkündür. Bu tadı her zaman yakalamak isteyenler evde sushi nasıl yapılır ve suşi hangi malzemelerle ve neyden yapılır sorularının yanıtlarını aramaktadır.

Evde Sushi Nasıl Yapılır?

Japon mutfağının simge yemeklerinden biri olan suşinin kökeni Japonya'dan çok daha önce Güneydoğu Asya'ya kadar uzanır. Bu yemeğin yapımı balığı fermente etmek amacıyla pirinçle birlikte saklamak için geliştirilen bir yönteme dayanır. İlk kez M.Ö. IV. yüzyılda Güneydoğu Asya'da ortaya çıkan bu yöntemle balığın bozulmadan korunması amaçlanmıştır.

Bu gelenek zamanla Japonya'ya yayıldı ve Edo dönemi denilen ve 1603 ila 1868 yılları arasını kapsayan dönemde hızlı tüketim amaçlı hazırlanan suşi zamanla Japonya'ya taşınmış ve burada bugünkü anlamına kavuşmuştur. Günümüzde bildiğimiz haliyle Tokyo'da sokak lezzeti olarak karşımıza çıkan bu farklı tat modern yorumlarla dünya çapında yaygınlık kazanmıştır.

Suşi temel olarak sirke ile tatlandırılmış pirinç ve çiğ ya da pişmiş deniz ürünleri ile sebzelerin birleşiminden oluşur. Yaygın suşi türleri şunlardır;

Nigiri: Elde şekillendirilmiş pirinç üzerine balık konularak hazırlanır.

Maki: Nori denilen deniz yosunu ile sarılmış, rulo şeklinde kesilen suşi türüdür.

Sashimi: Sadece çiğ balık dilimlerinden oluşur, pirinç içermez.

Temaki: El konisi şeklinde sarılan büyük rulolardır.

Uramaki: Pirinç dışta olacak şekilde hazırlanan ters rulo suşilerdir.

Her biri farklı teknik ve malzeme kullanımını gerektirir.

Evde Suşi Yapmak İçin Gerekli Malzemeler

Evde suşi hazırlamak için belirli malzemelerin taze ve doğru şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Geleneksel bir suşi için gereken ana malzemeler şunlardır:

Suşi Pirinci: Kısa taneli, Japon mutfağına özgü pirinç türü kullanılmalıdır.

Pirinç Sirkesi: Pirince özgü tat ve kıvamı kazandırmak için kullanılır.

Şeker ve Tuz: Sirkeli karışımın içinde suşi pirincine tat vermek için gereklidir.

Nori Yaprağı: Deniz yosunundan elde edilen ince tabakadır. Maki türü suşilerde kullanılır.

Balık: Taze somon ya da ton balığı gibi sashimi kalitesinde çiğ balık tercih edilmelidir.

Sebzeler: Avokado, salatalık, havuç gibi sebzeler suşiye tazelik ve renk katar.

Wasabi, Soya Sosu ve Turşu Zencefil: Sunum sırasında tercih edilen geleneksel eşlikçilerdir.

Bambu Mat (Makisu): Rulo suşilerin sarılması için kullanılır.

Evde Sushi Yapım Aşamaları

Pirinç Hazırlığı: Pirinç bol suyla yıkanıp nişastasından arındırıldıktan sonra iyice haşlanır. Piştikten sonra içine pirinç sirkesi, şeker ve tuz karışımını eklenip karıştırarak soğumaya bırakılır. Malzeme Hazırlığı: Balıklar ve sebzeler ince şeritler halinde kesilir. Tüm malzemeler el altında hazır bulundurulmalıdır. Suşinin Sarılması: Bambu mat üzerine nori yaprağı serilir. Üzerine ince bir tabaka olacak şekilde suşi pirinci yayılır. İç malzemeler yerleştirilir ve rulo şeklinde dikkatlice sarılır. Kesim ve Sunum: Rulo halindeki suşi keskin bir bıçakla eşit parçalara bölünür. Bıçağı hafifçe ıslatmak kesimi kolaylaştırır. Yanında soya sosu, wasabi ve turşu zencefil ile servis edilir.

Evde suşi yapımı zor olmamakla birlikte sabır, hijyen ve doğru malzeme kullanımı gerektirir. Ancak birkaç denemeden sonra alışkanlık haline gelecek bir süreçtir. Özellikle sağlıklı beslenmeye önem veren bireyler için ev yapımı suşi dışarıdan sipariş edilen alternatiflerden çok daha güvenilir ve ekonomik bir seçenek olabilir.