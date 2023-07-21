Evdeki Hamam Böceği Yuvası Nasıl Bulunur? Hamam Böceği Eve Nereden Girer, Yuvası Nerede Olur?

Doğal veya kimyasal yöntemlerle kurtulmayı planlayanların aklını kurcalayan en önemli konulardan biri, evdeki hamam böceği yuvası nasıl bulunur sorusudur. Çeşitli böcek ilaçlarının yanı sıra limon kabuğu, nane ile defne yaprağı ve çay ağacıyla da uzaklaştırılabilirler. Fakat öncelikle hamam böceği yuvası nasıl bulunur buna odaklanılmalıdır. Aksi takdirde uygulamalardan bir sonuç almak mümkün değildir. Hamam böceği eve nereden girer?

Evdeki Hamam Böceği Yuvası Nasıl Bulunur?

Hamam böceklerinin genel olarak insanları ısırmadığı söylenir. Ancak uzun süre aç kalmaları durumunda, ölü veya canlı insan etini tükettikleri bilinen bir gerçektir. Bu ise bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Çünkü hamam böcekleri, veba, kolera, tifo, dizanteri ve karahummaya neden olan bakterileri de bünyelerinde barındırır. Isırık yoluyla insana aktarabilir ve kişinin enfekte olmasına yol açabilirler. Ayrıca onların tükettiği bir yiyeceği, daha sonra bilmeden yemek de zehirlenmeye sebep olabilir. Bundan dolayı evdeki hamam böceklerinin yuvaları bulunmalı ve derhal yok edilmelidir. Bu canlılar yoğun olarak, mutfak, banyo ve tuvalet borularında, diğer su borularında, evdeki su giderlerinde, havalandırmalarda, çamaşır ve bulaşık makinesi giderlerinde, lavabo giderlerinde yuva yapar. Aynı zamanda, mobilyaların arkalarında ve altlarında, banyo ve mutfak dolapları ile çekmecelerinde ve ahşapların altında bulunurlar.

Hamam Böceği Nasıl Yok Edilir?

Zorlu koşullarda bile hayatta kalmayı başarabilecek bir dayanıklılığa sahip olan hamam böcekleri, genellikle pis ve nemli ortamlarda yaşam sürer. Zararlı haşereler arasında yer alan bu canlılar, insan hayatı için de tehdit oluşturur. Bu nedenle, çoğalmalarına müsaade etmeden zamanında müdahale edilmelidir. Bunun için kimyasal ilaçlardan ve bazı doğal yöntemlerden yararlanılmalıdır. Şunu belirtmek gerekir ki, bu canlılardan kurtulmanın en etkili yolu ilaçlamadır. Fakat kimyasal maddelerden uzak durmak isteyenlere yönelik bazı çözümler de bulunur.

Belirlenen yerlere karabiber dökülmelidir. Defne ve nane yaprağı, limon kabuğu ve kedi nanesi koymak da faydalı olabilir. Çünkü bunların kokuları, hamam böceklerini rahatsız eder ve kaçırır.

Diğer bir yol ise karbonat ve şekeri karıştırarak su giderlerine ve çıktıkları diğer noktalara dökmektir. Şekeri seven bu canlılar, onunla birlikte karbonatı da yer. Karbonat ise onların ölmesine neden olan bir maddedir.

Boraks, işe yarar bir diğer maddedir. Evdeki hamam böceklerinin çıkış noktalarına biraz boraks dökmek, sudan mahrum kalmalarını ve ölmelerini sağlar.