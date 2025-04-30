Evdeki plastikler kalbe zarar veriyor

Şampuan, saklama kabı, oyuncak gibi plastik ürünlerde bulunan kimyasallar kalp krizi riski oluşturuyor. Yeni bir araştırmaya göre, evde sıkça kullanılan plastik ürünlerde bulunan "ftalat" adlı sentetik kimyasallar, 2018 yılında 55-64 yaş arası kadın ve erkeklerde kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10'undan fazlasına neden olmuş olabilir. New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Leonardo Trasande, bu kimyasalların kalp damarlarında iltihaplanmaya yol açarak ani kalp krizi ve ölümlere neden olabileceğini belirtti.